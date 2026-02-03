PP resalta "los datos positivos de la Región" frente a la "debilidad del mercado laboral" a nivel nacional

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM) Joaquín Segado - PPRM

MURCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Joaquín Segado, ha arremetido contra el Gobierno central en materia de empleo, porque "mientras España sufre la mayor destrucción de puestos de trabajo en enero en 14 años, el paro regional bajó más de un 6 por ciento en el último año

Segado ha destacado que estos datos son el resultado de "la solidez del mercado laboral regional y de las políticas serias, responsables y de libertad fiscal impulsadas por el presidente Fernando López Miras".

Y es que, el paro descendió en la Región de Murcia en 5.242 personas respecto a enero del año pasado, lo que sitúa el número total de personas desempleadas en 74.832, la cifra más baja registrada en un mes de enero desde hace 18 años.

En términos interanuales, la Región de Murcia fue la quinta comunidad autónoma donde más se redujo el desempleo, superando la media nacional, que registró un descenso del 6,17 por ciento, 0,38 puntos porcentuales menos que en la Región.

"Frente a los datos positivos de la Región, el mercado de trabajo a nivel nacional da señales de debilidad por las políticas restrictiva de Pedro Sánchez", ha asegurado el vicesecretario.

Segado ha subrayado que "estos datos positivos regionales son fruto de las políticas de López Miras basadas en impuestos bajos, en la certidumbre y en el rigor, construidas sobre fundamentos sólidos.

Prueba de ello, ha defendido, es el Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, presentado ayer por el presidente López Miras, una hoja de ruta estratégica orientada a reforzar el tejido productivo regional, atraer inversiones y seguir generando empleo estable y de calidad.

Este proyecto contará con 1.731 millones de euros de inversión pública directa y fomentará las actividades industriales de alto valor añadido, la innovación y las nuevas tecnologías.

El Plan, con 55 medidas que desplegarán 255 acciones específicas, tiene como objetivos incrementar un 30% la contribución de la industria a la economía regional y alcanzar los 100.000 empleos industriales, con más de 15.000 nuevos puestos de trabajo y 45.000 oportunidades vinculadas al relevo generacional.

Para Segado, "queda patente una vez más la diferencia entre dos modelos: uno que, apuesta por la libertad, los impuestos bajos, la formación para el empleo y los pactos y acuerdos con los agentes económicos y sociales, el de Fernando López Miras; y otro que se basa en las políticas intervencionistas, la imposición ideológica, la asfixia fiscal y el hostigamiento al empresario, el de Pedro Sánchez".

En lo que respecta a la afiliación a la Seguridad Social, la Región de Murcia cerró el mes de enero con 676.560 afiliados, el dato más alto de toda la serie histórica para este mes. En comparación con hace un año, se contabilizaron 23.066 afiliados más, lo que representa un crecimiento del 3,53 por ciento.

Esto demuestra, ha concluido, que "las políticas de libertad económica, fomento de la inversión y apoyo a los empresarios y emprendedores del Gobierno regional funcionan".