PP responde a Vox que la Ley del Mar Menor del Gobierno regional "funciona"

El diputado regional del Partido Popular Carlos Albaladejo - PP

MURCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular, Carlos Albaladejo, ha resaltado, en respuesta a Vox, que "la Ley de Protección del Mar Menor del Gobierno regional funciona, y gracias a ella el estado del ecosistema es mejor".

"Si algo se está demostrando es que la actividad agraria y la defensa del Mar Menor son perfectamente compatibles, y esa es la línea de la modificación propuesta por el Partido Popular", ha señalado.

Al hilo, el parlamentario autonómico ha destacado "el esfuerzo del sector primario en su contribución a la recuperación del ecosistema, adaptando y modernizando sus sistemas de riego con la colaboración del Ejecutivo autonómico".

Dirigiéndose a Vox, Albaladejo ha subrayado que "no es con demagogia y populismo como se contribuye a recuperar el ecosistema, sino buscando el consenso y escuchando a todos los que tienen algo que decir y aportar".

Por ello, ha dejado claro que desde el Partido Popular "no vamos a prestarnos a la pretensión de Vox de echar por tierra los trabajos y las conclusiones de la Comisión de la Asamblea que, tal y como acordamos en su momento, serviría para abordar la modificación de la Ley del Mar Menor desde el acuerdo y la escucha de todos los sectores concernidos en la recuperación del Mar Menor: agricultores, ayuntamientos, sector turístico, promotores, ecologistas".

"En cualquier caso, tampoco podemos aceptar propuestas como algunas de las planteadas por Vox, que supondrían un retroceso en la protección del Mar Menor, en la que no vamos a dar un solo paso atrás", ha apuntado Albaladejo, que ha reseñado que Vox "pretende ahora erigirse en el defensor a ultranza de los agricultores después de haberles traicionado".

Primero, ha señalado, "haciendo pinza con el PSOE en la Asamblea Regional para rechazar una moción del PP en contra de los recortes al trasvase Tajo-Segura; y después, votando en el Parlamento Europeo en contra de las cláusulas de salvaguarda automáticas que el PP ha logrado aprobar para Mercosur".