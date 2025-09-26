El PP señala que "un ministro de Turismo viene después de siete años a la Región de Murcia con las manos vacías"

Archivo - PP dice que mientras PSOE "enfanga con su estrategia de la confrontación, López Miras impulsa un Pacto por el Turismo" - PP - Archivo

MURCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del Partido Popular Maria Ángeles Román ha señalado, con motivo de la gira del ministro Jordi Hereu a la Región de Murcia, que "un ministro de Turismo viene después de siete años a la Región con las manos vacías".

"El Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin destinar ni un solo euro de fondos propios al desarrollo turístico de la Región", ha reprochado Román. "Necesidades compartidas por nuestros empresarios, como la modernización de las infraestructuras turísticas, en todo este tiempo no han contado con ninguna financiación del Ministerio de Turismo. Tampoco la promoción turística, pese a las reiteradas ocasiones en que el Gobierno regional ha trasladado estas demandas al Ejecutivo central", ha remarcado.

Por otro lado, la diputada ha indicado que "a esto le sumamos el maltrato ferroviario que sufre nuestra Región y la falta de apuesta por las infraestructuras que faciliten la llegada de visitantes, además de la ausencia de compromiso con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, que una vez más ha quedado fuera de la línea de actuaciones de Pedro Sánchez".

"Además, el Ejecutivo de Sánchez ha sido incapaz de resolver el problema de los pisos turísticos en situación irregular", ha apuntado Román, "mientras el Gobierno regional sí está llegando a acuerdos con plataformas y defendiendo siempre una estancia de calidad con garantías, tanto para nuestros empresarios como para los turistas", puntualizaba.

Román ha señalado al hilo que "lo único que ha hecho el Gobierno de Sánchez ha sido imponer más papeleo y burocracia y hacer demagogia atacando y criticando a quienes sostienen a nuestro sector". "El decreto de registro obligatorio llevado a cabo por el Ministerio de Vivienda no ha ocasionado mejora alguna", ha añadido.

Y es que, "a pesar del abandono y las trabas de Sánchez a nuestro turismo, el Gobierno regional continúa volcándose con el sector y contribuye a que nuestra Región viva el mejor momento turístico de su historia", ha resaltado.

Al respecto, ha recordado que el Ejecutivo autonómico "destina más de 31 millones de euros en 2025 al sector para superar los dos millones de turistas", y ha hecho referencia al "primer Pacto por el Turismo de la Región de Murcia, impulsado por el presidente Fernando López Miras, fruto del consenso con el sector", a diferencia de "un ministro de Turismo que ni siquiera se ha dignado a responder a la petición de reunión de la hostelería regional".

"Los datos históricos que está cosechando nuestra Región no son gracias al Gobierno de Sánchez, sino al esfuerzo del Gobierno regional y del propio sector turístico, que por desgracia no puede contar con el respaldo del Ejecutivo central para impulsar y consolidar una actividad que ya representa el 11 por ciento del PIB regional y genera en torno a 4.100 millones de euros al año", ha concluido.