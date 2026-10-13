El PP subraya que la modificación de la Ley del Mar Menor "no reduce su protección ni elimina ninguna prohibición"

Los diputados del PP María Casajús y Jesús Cano - PPRM

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La diputada regional del Partido Popular María Casajús ha subrayado este martes que la modificación de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor "no reduce su protección ni elimina ninguna prohibición ni control medioambiental".

Ha sido con motivo de las comparecencias en la Asamblea Regional de la directora general de la Fundación Ingenio, Natalia Corbalán; el abogado de la Comunidad de Regantes de Abarán, Antonio Morte; el catedrático de Ecología de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia, Miguel Ángel Esteve; el coordinador y portavoz de Ecologistas en Acción, Pedro Luengo; y el portavoz de Pacto por el Mar Menor, Ramón Pagán, para abordar la reforma de la Ley del Mar Menor.

"Proteger el Mar Menor no consiste en mantener intacta una ley aprobada hace seis años, sino disponer de una normativa eficaz, coherente con el marco jurídico vigente y capaz de contribuir a la recuperación de la laguna", ha resaltado María Casajús. "Y en eso debemos centrarnos: en las medidas que funcionan, en las obligaciones que deben cumplirse y en los resultados que todavía están pendientes", ha subrayado, según han informado desde el partido.

Casajús ha pedido no confundir "modificar una ley con desproteger el Mar Menor: adaptar determinados aspectos de su regulación y mantener el compromiso con su recuperación es perfectamente compatible". "Lo importante no es que la norma permanezca inalterable, sino que siga siendo una herramienta eficaz para proteger nuestra laguna", ha añadido.

La parlamentaria también ha hecho referencia a la Rambla del Albujón, que "representa uno de los problemas que debemos abordar si queremos actuar sobre el origen de la contaminación y no limitarnos a reaccionar cuando sus efectos ya son visibles". "El balance del último año hidrológico contabiliza más de 11.600 millones de litros procedentes de la Rambla del Albujón, pero el Gobierno de Pedro Sánchez, competente en la materia, sigue sin actuar", ha lamentado.

"LA REFORMA ELIMINA LA PÉRDIDA DE AYUDAS AUTOMÁTICAS"

Por su parte, Jesús Cano ha destacado que "la reforma que tramitamos parte del reconocimiento al esfuerzo de los agricultores y regantes en contribuir a la recuperación del Mar Menor". "La modificación de la Ley del Mar Menor remite al régimen sancionador estatal y elimina la pérdida de ayudas automáticas, como nos ha pedido el sector agrícola", ha apostillado.

Cano ha subrayado que "la contaminación que arrastra hoy el Mar Menor es, en buena parte, herencia de décadas de acumulación en el acuífero y en los sedimentos", y al hilo ha puntualizado que "el agua que sale de las depuradoras regionales acaba en los cultivos de sus asociados y no en el Mar Menor, y es mérito compartido del Gobierno regional y de los regantes". "La Región de Murcia regenera el 98% del agua que depura, y en 2023 se pusieron a disposición de los regantes del Campo de Cartagena en torno al Mar Menor más de 25 hectómetros cúbicos", ha apuntado.

"El Gobierno de la Región de Murcia ha trabajado, trabaja y trabajará para demostrar que los agricultores y los regantes lo hacen muy bien, y además tiene todo el interés y la voluntad real en proteger el Mar Menor y hacerlo totalmente compatible con el sector agrario", ha concluido.