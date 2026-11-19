Gráfico comparativo de la estimación de voto y reparto de escaños en la Región de Murcia para las elecciones generales según el Barómetro de noviembre de 2026 de OBEDE-UCAM, frente a los resultados de julio de 2023 - UCAM

MURCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP volvería a ganar las elecciones generales en la Región de Murcia con el 38,3% de los votos (281.252 sufragios estimados) y cuatro escaños, aunque perdería 3,2 puntos respecto a los comicios de julio de 2023 en favor de Vox, que escalaría hasta la segunda posición con el 29,4% de los apoyos (215.895 votos y 7,4 puntos más) y arrebataría un diputado a la izquierda al pasar de 2 a 3 parlamentarios.

Según el Barómetro de noviembre de 2026 del Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (OBEDE-UCAM), elaborado a partir de 800 entrevistas telefónicas realizadas entre el 9 y el 11 de noviembre, el PSOE caería al tercer puesto con el 23,3% de los sufragios (171.025 votos, 2,2 puntos menos que en 2023) y conservaría sus tres escaños "por un margen muy estrecho".

De este modo, y de acuerdo con el informe, la derecha pasaría de sumar seis diputados a siete frente a los tres de la izquierda en la circunscripción de la Región de Murcia, ya que ni Frente Amplio (4,7%) ni Podemos (1%) alcanzarían representación parlamentaria tras la desaparición de la marca Sumar, que logró el 9,6% de las papeletas y un escaño en 2023.

El sondeo atribuye el crecimiento de Vox a una fidelidad de voto del 85,3% --frente al 78,2% del PP y el 70,2% del PSOE-- y a un trasvase de apoyos entre partidos, ya que el 15,1% de quienes votaron a los 'populares' en 2023 optarían ahora por la formación de Santiago Abascal, mientras que en sentido inverso la fuga llega al 6,5%.

En el bloque de la izquierda, los socialistas retienen al 70,2% de sus antiguos votantes y pierden un 9,6% hacia la abstención, un 8,8% hacia el PP y un 5,7% hacia Vox, pérdidas que solo logran compensar parcialmente captando al 37,8% del electorado que en 2023 votó a Sumar, un espacio que queda fragmentado entre Frente Amplio (39,2%), el PSOE (37,8%), la abstención (10,2%) y Podemos (8,6%).

VOZ, FAVORITA ENTRE LOS NUEVOS VOTANTES

Por franjas de edad, Vox encabeza el voto válido entre los electores de 18 a 30 años (41,4%) y de 31 a 44 años (37,3%), además de ser la opción preferida entre los nuevos votantes o abstencionistas de 2023 (39,8%, frente al 32,1% del PP y el 23,4% del PSOE), mientras que los populares lideran con claridad a partir de los 45 años, con un 45,9% entre los de 45 a 64 años y un 45,6% entre los mayores de 65.

El estudio estima una participación global del 65,91% (-2,77 puntos respecto a 2023) y una abstención del 34,09%, que se dispara hasta el 41,8% entre los jóvenes de 18 a 30 años.

Respecto a la firmeza del voto ante los comicios generales del 29 de noviembre, el 67,1% de los encuestados asegura tener completamente decidida su papeleta --porcentaje que sube al 77% entre los mayores de 65 años y baja al 61,1% en los menores de 30--, el 24,3% tiene bastante claro su voto, aunque admite que podría cambiarlo, el 4,7% duda entre dos o más partidos y el 2% aún no sabe si acudirá a las urnas.

En cuanto a las fórmulas de gobernabilidad preferidas, un Ejecutivo del PP en solitario ocupa el primer lugar (28,1%), seguido de un Gobierno del PSOE sin socios (24,1%), una coalición entre PP y Vox (19,1%), un pacto del PSOE con otras fuerzas de izquierda (12,3%) y un Gobierno de Vox en solitario (10,1%), mientras que un acuerdo entre 'populares' y socialistas apenas suma el 0,8%.

Entre los votantes del PP de 2023, el 71,6% prefiere gobernar en solitario frente al 22,7% que aboga por coaligarse con Vox, mientras que entre los electores de Vox el 52,3% apuesta por un Ejecutivo conjunto con el PP y el 45,9% por hacerlo en solitario.

TODOS LOS LÍDERES NACIONALES SUSPENDEN

En la valoración de líderes nacionales, todos son conocidos pero ninguno alcanza el aprobado: Alberto Núñez Feijóo (100% de conocimiento) encabeza la clasificación con una nota media de 4,7 sobre 10, seguido de Santiago Abascal (98,7% de conocimiento y 4,3 de nota), Pedro Sánchez (100% y 3,8), Irene Montero (93,2% y 2,9) y Ada Colau (81,2% y 2,6).

Dentro de sus propios electorados de 2023, Abascal obtiene un 7,2, Feijóo un 6,8 y Sánchez un 6,2.

En el ámbito autonómico, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, es el único dirigente regional que aprueba con un 5,5 sobre 10 --alcanzando un 7,5 entre los votantes del PP-- y un 97,9 % de conocimiento, por delante del secretario general del PSOE murciano, Francisco Lucas (4,7 de nota y 67,8% de conocimiento), el portavoz de Vox Rubén Martínez Alpañez (4,3 y 62,5%), Penélope Luna de Frente Amplio (4,2 y 46%) y María Marín de Podemos (4,0 y 41,5%).

En el apartado de preocupaciones ciudadanas, el acceso a la vivienda lidera con diferencia tanto los problemas de España --citado por el 45,4% en una respuesta abierta multirrespuesta, por delante de la inmigración con el 24,5%, la sanidad con el 21,5%, el empleo con el 15%, la economía con el 14,1% y la inseguridad con el 12,6%--, como los de la Región --32,3%, seguido de la inseguridad ciudadana con el 24,3%, las infraestructuras y comunicaciones con el 17,3%, la inmigración con el 13,3%, y la sanidad y el empleo con un 12% cada uno--.

Además, el 55,3% de los murcianos juzga negativas las medidas de vivienda planteadas por el Gobierno central al considerar que reducirán la oferta y subirán los precios, frente a un 19,9% que las ve positivas y un 13,6% que las considera irrelevantes.

RECHAZO A LA HUELGA GENERAL

El barómetro recoge también un rechazo mayoritario del 50,8% (36,5% en contra y 14,3% muy en contra) a la huelga general convocada para el 11 de noviembre frente a un 28,1% de apoyo, así como el respaldo del 57,7% a reforzar el control fronterizo para impedir entradas irregulares y condicionar el acceso y permanencia de inmigrantes a requisitos de trabajo e integración, frente a un 17,8% que ve razonable la situación actual y un 14,8% que aboga por flexibilizar requisitos y facilitar regularizaciones.

Por último, en un trabajo de campo marcado por la conmoción tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), el coche se sitúa como el medio de transporte que inspira mayor confianza para viajar (49,6%), por delante del avión (30,8%), el tren (13,1%) y el barco (2,8%).

Ante un viaje en tren ya previsto, el 66,9% lo mantendría --un 37,9% con preocupación y un 29% sin ninguna duda--, mientras que el 28,8% intentaría cambiarlo por otro medio de transporte.