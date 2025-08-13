PPRM acusa a Puente de "desaprovechar" su visita a obras del AVE para "aclarar las presuntas mordidas en adjudicaciones"

MURCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de la Región de Murcia (PPRM) ha acusado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de "desaprovechar" su visita a las obras del AVE Murcia-Almería, a la altura de Níjar, para "aclarar las presuntas mordidas en adjudicaciones", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

En concreto, el senador 'popular' José Ramón Díez de Revenga se ha referido a los contratos de ese tramo señalados en un informe de la UCO por presuntas comisiones ilegales por parte de su antecesor y compañero de partido, José Luis Ábalos.

Díez de Revenga ve "necesario" que el ministro "ofrezca a los ciudadanos explicaciones claras y concisas sobre esta cuestión que lleva meses esperando a ser resuelta".

Además, ha señalado que este proyecto ferroviario, "clave" para el desarrollo económico y social de la Región de Murcia, "se está viendo empañado por sospechas de corrupción" ante las que el Gobierno de Pedro Sánchez "está evitando ofrecer explicaciones".

"Es del todo lamentable que las obras de la Alta Velocidad estén inmersas en la sombra de la corrupción. Es por ello por lo que el Ejecutivo nacional tiene la obligación de revisar, auditar y aclarar cada contrato que ha sido adjudicado", ha subrayado el diputado.

Así, espera que "cuanto antes" el Ministerio "inicie una investigación para depurar responsabilidades sobre el proceso de contratación", porque "mientras los murcianos llevamos años esperando el AVE, otros, presuntamente, han sacado tajada de unas obras que son absolutamente necesarias".

Díez de Revenga ha criticado también que "esta infraestructura lleva años sufriendo reiterados retrasos por culpa de la inacción del Gobierno central", algo que, a su juicio, supone "un nuevo castigo para la Región de Murcia".

En su opinión, esta "lamentable situación", además de "frenar el avance económico y social de los ciudadanos de nuestra comunidad y de Almería, ha paralizado la línea de Cercanías a pesar de que se podían simultanear las obras".

"Lo que realmente queremos todos los españoles es que Óscar Puente se deje de fotitos y se dedique de una vez por todas a auxiliar a todos los viajeros que deja tirados en los trenes un día y otro también por culpa de su incompetencia", ha remarcado el parlamentario.

Por último, ha advertido de que algunos de los tramos comprendidos en el trayecto del AVE entre Murcia y Almería han recibido o están pendientes de recibir fondos europeos, por lo que espera que el Ministerio explique "si puede estar en riesgo la llegada de dichos fondos ante la gravedad de los hechos denunciados por la UCO".