El PPRM celebra los "mejores resultados" del PP en Cataluña en 12 años y ve en ellos un "punto de inflexión"

Dice que los "chantajes" del bloque independentista han "comenzado" con el anuncio de Puigdemont de presentarse a la investidura



MURCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PPRM, Joaquín Segado, ha celebrado que el Partido Popular ha cosechado los "mejores resultados" en Cataluña en los últimos 12 años tras incrementar en 200.000 sus votantes y multiplicar por cinco sus representantes en el Parlamento catalán.

En la rueda de prensa posterior a la celebración del Comité de Dirección del PPRM, Segado ha dedicado sus primeras palabras a felicitar a sus compañeros del PP en Cataluña, que "han conseguido algo muy importante" al "multiplicar por cinco" su representación en el parlamento catalán, batiendo "las mejores expectativas y todas las encuestas".

Segado ha considerado que estos resultados suponen "un punto de inflexión" y que el PP se ha convertido en "el partido referente del constitucionalismo" en Cataluña.

"Comenzamos a construir una nueva etapa de ilusión y a ser nuevamente el partido de referencia de todos los que creen en la Constitución del 78 y de todos los que creen en una España unida, en una España con esperanza en la que podamos caminar juntos desde todos los territorios", ha insistido.

Además, ha valorado que, desde que Alberto Núñez Feijóo es presidente del PP nacional, el Partido Popular "ha crecido en todas las citas electorales que ha habido en España"

Asimismo, el dirigente del PP murciano ha criticado que el PSOE se haya "convertido una vez más en un títere en manos del independentismo". De hecho, ha advertido de que "el Gobierno de Cataluña no lo va a decidir el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC)" sino que "lo va a decidir el bloque independentista con los apoyos a los que someterá o no al Partido Socialista en Cataluña".

DESCARTA UN POSIBLE PACTO PSOE-PP-VOX

Por otro lado, Segado ha descartado que pueda haber un pacto PSOE-PP-Vox para formar Gobierno en Cataluña, al considerar que "a día de hoy es imposible" y que "nadie lo cree".

"Yo creo que ese pacto es imposible a día de hoy, seamos realistas; nadie lo cree y yo no lo veo bajo ningún concepto", ha zanjado Segado al ser preguntado por esa posibilidad.

A su parecer, el escenario que se abre ahora es "incierto" y ha anticipado que, en cualquier caso, "antes de las elecciones europeas del 9 de junio no va a haber ningún movimiento". "Porque aquí no importa el que exista una situación de bloqueo en el Gobierno catalán ni que haya un gobierno en funciones, sino que importan los intereses electorales", ha subrayado.

A este respecto, ha afirmado que el bloque independentista no hará "ningún movimiento salvo los que le convengan, que será incrementar el precio de sus chantajes".

De hecho, el dirigente del PP regional ha criticado que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "acaba de anunciar que tiene intención de presentarse a una sesión de investidura", lo que, a su juicio, supone "el principio del chantaje de esta nueva moda que se impone en España, que es que el que no gana las elecciones pretende ser presidente".

Al ser preguntado por una posible abstención del Partido Popular de cara a facilitar la gobernabilidad del PSC, Segado ha destacado que es algo que no le corresponde al PPRM. No obstante, ha considerado que "si no se rompen los nexos de unión con los partidos independentistas, va a ser imposible llegar a un acuerdo con el Partido Socialista".

"Es imposible llegar a un acuerdo con el PSC y que el Partido Socialista, a su vez, mantenga el Gobierno de España apoyado en Bildu, en ERC o en Junts; no tiene ningún sentido", ha zanjado.

PROCEDENCIA DE LOS APOYOS

Finalmente, ha achacado "una parte importante" del incremento de votos del PP en Cataluña a los procedentes de Ciudadanos, que "equivaldrían, más o menos, a la mitad de los escaños recuperados por los 'populares'".

Asimismo, ha considerado que otra parte de los apoyos "proceden del voto descontento del votante socialista clásico, que no comulga con las decisiones que está adoptando un PSOE en Cataluña que está cada vez más volcado a la izquierda y cada vez más cerca del independentismo".

A su juicio, la estrategia del PSC le ha servido para "recoger votos de ERC, que ha tenido un descalabro importantísimo bajando 13 diputados, es decir, casi el 40% de sus diputados" y todo ello "estando en el Gobierno" catalán.