El PPRM defiende la capacidad de respuesta del CEIS y acusa al PSOE de "alarmismo" sobre el riesgo sísmico

Imagen del diputado regional del PP Alfonso Fernando Cerón - PPRM

MURCIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP Alfonso Fernando Cerón ha rechazado las críticas del PSOE sobre la capacidad de respuesta de los servicios de emergencias de la Región de Murcia ante un gran terremoto y ha acusado a los socialistas de recurrir al "alarmismo" y la "desinformación".

Cerón ha reprochado al PSOE que trate de sembrar dudas sobre los servicios de emergencias cuando, a su juicio, "ha demostrado reiteradamente que es incapaz de controlar las fronteras y garantizar la seguridad de las personas".

"El PSOE no puede dar lecciones de nada cuando ni siquiera es capaz de afrontar con eficacia los problemas que son de su exclusiva competencia", ha manifestado.

El parlamentario ha afirmado que las declaraciones del Grupo Parlamentario Socialista "carecen de toda credibilidad" y ha recordado la respuesta ofrecida por los servicios de emergencias durante los terremotos de Lorca de 2011, cuando, según ha señalado, demostraron "su preparación, su capacidad de coordinación y un extraordinario despliegue de medios para atender a la población".

Ha destacado que el reciente preacuerdo alcanzado con todas las organizaciones sindicales del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) contempla "un ambicioso plan de inversiones que permitirá continuar modernizando los recursos y mejorando la capacidad operativa de los efectivos".

"Estamos hablando de un documento público, conocido por todos, salvo, al parecer, por el diputado socialista, que prefiere ignorar la realidad para construir un discurso basado en el alarmismo y la desinformación", ha criticado Cerón, quien ha reclamado a la oposición "más responsabilidad y menos intentos de generar inquietud entre los ciudadanos".

Además, ha defendido que la Región de Murcia dispone de los mecanismos necesarios para responder ante una emergencia sísmica y ha explicado que, en caso de producirse un gran terremoto, se activaría el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico en la Región de Murcia (SISMIMUR), que establece la organización de la respuesta y el catálogo de medios y recursos disponibles.

Por último, Cerón ha lamentado que el PSOE "vuelva a recurrir al alarmismo injustificado en lugar de reconocer el trabajo de quienes velan cada día por la seguridad de los murcianos" y ha pedido valorar "el esfuerzo de los profesionales y de las administraciones que trabajan para garantizar la protección de los ciudadanos".