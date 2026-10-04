PPRM, sobre el episodio de lluvias: "Frente a los bulos, los hechos: hubo un gobierno regional trabajando y coordinando"

MURCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular, Alfonso Fernando Cerón, ha afirmado que las declaraciones del alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, reconociendo y agradeciendo el trabajo realizado durante la emergencia por los servicios desplegados y por las administraciones, "dejan en evidencia el relato que el PSOE de la Región de Murcia está intentando construir".

"Frente a los bulos, están los hechos: hubo un Gobierno regional trabajando, coordinando y movilizando recursos desde el primer momento", ha señalado.

Cerón ha destacado que el Gobierno regional "estuvo al frente desde el minuto uno", mantuvo un contacto permanente con los ayuntamientos afectados y que el consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, se desplazó a Los Alcázares para seguir sobre el terreno la evolución de la emergencia. Además, se activó el Plan INUNMUR, se envió el mensaje ES-Alert a la población y se adoptaron medidas de protección ante la evolución de las lluvias.

El parlamentario 'popular' ha resaltado también el amplio dispositivo movilizado para atender las consecuencias del episodio, con bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, brigadas forestales, agentes medioambientales y efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, coordinados desde la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

"Eso es trabajar: coordinar, dirigir y estar tanto en el centro de mando como en el propio lugar donde se está produciendo la emergencia", ha subrayado.

Cerón ha señalado que "si el PSOE quiere buscar explicaciones, debería empezar por la Administración del Estado y por las previsiones meteorológicas". En este sentido, ha recordado que el aviso inicial contemplaba precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que finalmente se registraron acumulaciones muy superiores en Los Alcázares, que llegaron a superar los 100 litros en pocas horas. "La propia realidad demostró que las previsiones se quedaron muy lejos de lo que finalmente ocurrió", ha apuntado.

"Lo que resulta difícil de explicar es que el PSOE pretenda dar lecciones sobre cómo actuar durante una emergencia cuando su propio delegado del Gobierno, Francisco Lucas, fue visto en la Feria de Albacete en la anterior crisis mientras ya existía un aviso meteorológico por lluvias para la Región", ha afirmado Cerón.

"El Gobierno regional estuvo en primera línea, trabajando para proteger a los ciudadanos, mientras otros estaban fuera de la Región; esa es una diferencia que los murcianos pueden comprobar por sí mismos".

Por último, Cerón ha reclamado al PSOE "menos bulos y más rigor" y ha insistido en que "una emergencia no puede convertirse en un instrumento de confrontación política". "Los ciudadanos necesitan administraciones coordinadas, recursos sobre el terreno y responsables que estén donde tienen que estar. En esta emergencia, el Gobierno regional actuó, movilizó medios y estuvo junto a los municipios afectados", ha concluido.