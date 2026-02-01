El PPRM exige al Gobierno de España "plenas garantías de seguridad" a los viajeros de tren de la Región de Murcia

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia José Ramón Díez de Revenga - PP

MURCIA 1 Feb. (EUROPA PRESS) - El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga, ha exigido al Gobierno de España que "dé plenas garantías de seguridad a los viajeros de tren de la Región de Murcia".

"Tras la desgraciada catástrofe ocurrida en Adamuz, que nos ha sobrecogido a todos, y ante la falta de información definitiva sobre las causas reales del siniestro, la preocupación de los usuarios del ferrocarril en la Región de Murcia va en aumento", ha lamentado el senador.

Por ello, ha incidido Díez de Revenga, "no bastan declaraciones tranquilizadoras ni mensajes genéricos. Hacen falta certezas, pruebas técnicas y revisiones exhaustivas que despejen cualquier duda razonable".

Por este motivo, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que realice de manera urgente comprobaciones técnicas integrales, mediante el tren laboratorio Séneca, en las líneas ferroviarias que prestan servicio en la Región de Murcia, y de forma prioritaria en la línea de Alta Velocidad que conecta Murcia con Madrid, "con el fin de garantizar fehacientemente a los ciudadanos que no existen defectos ocultos, anomalías estructurales o problemas en las vías que puedan provocar nuevos incidentes".

"Los trenes AVE que enlazan Murcia con Madrid presentan también vibraciones ostensibles, una circunstancia que genera inquietud entre los usuarios", ha señalado el senador.

"A ello se suma el hecho de que en el ámbito del Ministerio de Transportes se hayan producido graves casos de corrupción vinculados al exministro José Luis Ábalos y a empresas cómplices, lo que siembra dudas más que razonables sobre si estas prácticas han podido afectar a la calidad de las infraestructuras ferroviarias y, en consecuencia, a la seguridad de las vías", ha añadido.

El senador ha recordado que la Región de Murcia cuenta con una red ferroviaria "con alto grado de utilización, con muchas circulaciones y miles de viajeros", que abarca la línea de Alta Velocidad Murcia-Madrid, las obras en ejecución del corredor Murcia-Almería y la red convencional que conecta la Región con Albacete, Alicante y Águilas.

También, los servicios de Cercanías, "utilizados a diario por miles de ciudadanos", así como líneas de vía estrecha como Cartagena-Los Nietos, "fundamentales para la movilidad de numerosas localidades". "Todas estas infraestructuras requieren un mantenimiento riguroso y controles técnicos periódicos que garanticen la seguridad de los usuarios, ha incidido.

"Ya se ha demostrado, como en la línea Madrid-Barcelona, que la verificación técnica con el tren laboratorio es una operación rápida y eficaz, que puede realizarse en una sola noche y que permite detectar puntos de posible incidencia antes de que se produzcan accidentes. Por ello, consideramos que los ciudadanos de la Región tienen el mismo derecho a estas comprobaciones preventivas", ha subrayado el senador.

"La seguridad ferroviaria no puede ponerse en riesgo ni quedar supeditada a la improvisación o a la falta de transparencia del Gobierno. Los usuarios de trenes de la Región de Murcia merecen viajar con la absoluta certeza de que las infraestructuras cumplen con los más altos estándares de seguridad", ha concluido.