El PPRM exige suprimir el impuesto a la generación eléctrica, mantener el IVA reducido y las ayudas

Carlos Albaladejo, defensor de la iniciativa. - PP

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular, a través de una moción en la Asamblea Regional, ha exigido al Gobierno de España suprimir el Impuesto a la Generación Eléctrica, mantener el IVA reducido y un paquete de ayudas directas "para frenar la escalada de precios de la luz que Sánchez ha disparado".

"Desde que gobierna Pedro Sánchez, los precios de la electricidad no han parado de subir y muchas familias deben elegir entre calentar o refrigerar sus viviendas y afrontar otros gastos esenciales, como la alimentación o el transporte", ha denunciado Carlos Albaladejo, defensor de la iniciativa.

"La evolución de los precios refleja la gravedad del problema", ha subrayado Albaladejo, que al respecto ha recordado que "en 2018, el precio medio anual del mercado mayorista estaba en torno a 57 euros por megavatio hora y, en la actualidad, tras ocho años de Gobierno socialista, ha pasado en septiembre de 2026 a valores próximos a 150 euros por megavatio hora".

"Las personas mayores, los hogares vulnerables y quienes viven en viviendas peor acondicionadas sufren especialmente el riesgo de pobreza energética", ha alertado, al tiempo que apunta que "en la Región, más de 71.000 hogares reciben el bono social eléctrico, prueba de la dimensión social de un problema que la misma izquierda que lo magnificaba cuando gobernaba Rajoy, ahora lo niega".

Y es que, para Albaladejo "los comercios y los autónomos soportan mayores costes de iluminación, climatización, conservación frigorífica y funcionamiento de sus equipos". "Para la industria, la agricultura, el regadío, el sector agroalimentario, el transporte y las empresas exportadoras, la electricidad representa un coste determinante que puede reducir márgenes, limitar inversiones, retrasar contrataciones y poner en riesgo la competitividad", ha añadido.

También ha remarcado el diputado del PP que "el encarecimiento energético termina trasladándose a los precios de los productos y servicios, lo que perjudica al consumidor y frena el desarrollo económico".

"El Gobierno regional ha impulsado medidas de apoyo financiero y ayudas para el ahorro energético y el autoconsumo, pero estas actuaciones no pueden sustituir la responsabilidad del Gobierno de España en la regulación y fiscalidad del sistema eléctrico", ha puntualizado Albaladejo.

Al hilo, ha recordado que "el Partido Popular ha reclamado en numerosas ocasiones la necesidad de una respuesta inmediata mediante la supresión permanente del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, la aplicación temporal del IVA reducido del 10%, la reducción de cargos y peajes, y ayudas específicas para las empresas electrointensivas".

"El Gobierno de España, hasta ahora, ha actuado tarde, mal y con meros parcheos: ya es hora de que adopte, de manera inmediata, medidas eficaces que permitan que la luz vuelva a ser asequible para los ciudadanos y para quienes crean empleo y riqueza", ha concluido.