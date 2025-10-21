PPRM no enviará los datos del cribado si el Ministerio no cuenta con un sistema informático "adecuado" para compartirlos

MURCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
La diputada regional del Partido Popular Mª Carmen Ruiz Jódar ha denunciado que "el PSOE utiliza ahora el cáncer de mama como maniobra de distracción para tratar de tapar la deficiente gestión del Ministerio de Sanidad".
"El Gobierno regional no va a entregar datos personales y confidenciales como los del cribado de cáncer de mama mientras el Ministerio no disponga de un sistema informático adecuado para compartirlos", ha aclarado Ruiz Jódar, según han informado fuentes del partido en una nota de prensa.
Ruiz Jodar ha criticado que "el Ministerio no dispone de una red propia de cribados, ni de sistemas de información actualizados de calidad asistencial, ni tampoco existe ningún documento oficial que regule el funcionamiento de estos programas".
Al hilo, ha apuntado que "ninguna comunidad autónoma, excepto las gobernadas por el PSOE, están proporcionando esos datos" y ha asegurado que esto es así "porque no se fían de un sistema que no garantiza su protección y tratamiento, y, por tanto, sería una irresponsabilidad cederlos bajo esas condiciones".
Así, la diputada regional considera que el Ministerio de Sanidad "no tiene autoridad moral para exigir diligencia máxima a las CCAA mientras es incapaz de cumplir con sus obligaciones y cuando, por ejemplo, sigue sin adoptar medidas para resolver los grandes problemas de todo el sistema sanitario nacional, como la falta de médicos".
"Mientras el Gobierno regional actúa con responsabilidad y protege a las pacientes que sufren cáncer de mama, los socialistas de la Región se empeñan en crear cortinas de humo utilizando de forma indecente a las mujeres y generando miedo e incertidumbre", ha concluido.