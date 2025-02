El PPRM pide al Gobierno "que abandone el extremismo" y "tome nota" de las propuestas de Feijóo en Vivienda

MURCIA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Popular José Ramón Díez de Revenga ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que "abandone el extremismo y la confrontación" en políticas de vivienda y "tome nota de las propuestas presentadas recientemente por Alberto Núñez Feijóo".

"No se puede seguir atacando a los propietarios, porque no podrán poner sus viviendas en alquiler, y eso dispara los precios", ha apuntado Díez de Revenga, que añade, "no se puede hacer política de vivienda mediante eslóganes, no se puede demonizar al propietario, no se puede proteger al okupa, ni tampoco se puede seguir aplicando una política intervencionista que ha estrangulado la oferta y subido los precios".

El senador ha denunciado que "tampoco se puede seguir obligando a los jóvenes a depender del Estado para poder acceder a una vivienda asequible, porque eso retrasa la edad de emancipación y les resta libertad".

"No puede haber en España una generación perdida de la vivienda", ha subrayado Díez de Revenga, que ha abogado por medidas para que "los jóvenes no renuncien a ser propietarios porque comprar una casa sea inalcanzable para ellos".

A ese respecto, ha recordado "el éxito de políticas pioneras como el Aval de Vivienda Joven puesto en marcha por el presidente Fernando López Miras en la Región de Murcia".

"El Gobierno de Sánchez debe plantear de una vez soluciones reales al clamor social que pide acceso a una vivienda en condiciones asumibles, y para ello debería dejar de aplicar las recetas extremistas que le imponen sus socios y, por una vez, fijarse en las medidas propuestas por el Partido Popular, que son de sentido común y funcionan", ha concluido Díez de Revenga.