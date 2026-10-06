El precio del alquiler aumenta un 8% en el tercer trimestre en la Región de Murcia, según Fotocasa

Archivo - Un local en alquiler, a 15 de abril de 2024, en Palma, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

MADRID/MURCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler en la Región de Murcia aumentó un 8% durante el tercer trimestre de 2026 en términos interanuales, lo que representa el quinto mayor ascenso por comunidades, hasta situarse en los 10,39 euros por metro cuadrado al mes.

Así se desprende del Índice Inmobiliario de Fotocasa publicado este martes, que apunta además que, con respecto al trimestre anterior, el precio ha descendido un 3,1% en la Región, el cuarto mayor descenso.

Durante el tercer trimestre de 2026, el precio del alquiler registró caídas trimestrales en 12 comunidades autónomas, lideradas por Cantabria (-6%), Galicia (-5,3%) y Andalucía (-3,2%), mientras que solo cinco regiones experimentaron incrementos: Catalunya (9,1%), País Vasco (2,9%), Baleares (1,9%), La Rioja (1,1%) y Asturias (0,6%).

En cuanto al ranking de precios por comunidades, Madrid ocupa el primer puesto, con 21,45 euros por metro cuadrado al mes. Le siguen Catalunya, con 19,67 euros por metro cuadrado al mes; Baleares, con 19,59; País Vasco, con 17,57; Canarias, con 15,85, y la Comunitat Valenciana con 15,33.

Entre las comunidades con los precios más bajos se encuentran Galicia (10,09 euros por metro cuadrado al mes), Castilla-La Mancha (9,04) y Extremadura (7,73).