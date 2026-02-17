El precio de los garajes en Murcia roza los 10.000 euros y ralentiza su crecimiento en 2025, según Fotocasa

Archivo - Plazas de garaje - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio de los garajes en venta en Región de Murcia subió un 7% en 2025 hasta situar el precio medio en 9.792 euros, según el estudio 'Precios de los garajes en venta en España en 2025' del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Así, Murcia ha pasado de una variación interanual del 20% de diciembre de 2024 al 7% detectado en el mismo periodo de 2025.

En los últimos 12 meses analizados, el precio de la vivienda en la Región ha pasado de los 9.150 euros de diciembre de 2024 a los 9.792 euros de diciembre de 2025, lo que supone un aumento de 642 euros.

Las 13 comunidades en las que el precio de los garajes se ha incrementado son Canarias (20,4%), La Rioja (10,5%), Región de Murcia (7%), Castilla y León (6,7%), Madrid (6,2%), Baleares (5,5%), Galicia (5,4%), Cantabria (5,3%), Comunitat Valenciana (4,5%), Andalucía (3,3%), Extremadura (1,1%), Castilla-La Mancha (0,9%) y Navarra (0,6%).

Por otro lado, en cuatro comunidades se producen descensos anuales en el precio de los garajes, que son Aragón (-5,5%), Asturias (-4,1%), País Vasco (-2,2%) y Cataluña (-0,8%).

En cuanto a los precios en 2025, las comunidades con el precio medio de los garajes por encima de los 15.000 euros son País Vasco, con 20.635 euros; Baleares, con 19.712 euros; Cantabria, con 17.522 euros; Galicia, con 16.517 euros; Andalucía, con 15.561 euros; Canarias, con 15.520 euros, y Castilla y León, con 15.413 euros.

Por otro lado, las autonomías en donde el precio medio de los garajes son los más económicos son Castilla-La Mancha, con 9.876 euros, y la Región de Murcia, con 9.792 euros.

POR MUNICIPIOS

En diez de las doce ciudades el precio de los garajes subió en 2025. Experimentan subidas San Pedro del Pinatar (35,9%), Águilas (26,8%), San Javier (26,1%), La Unión (19,6%), Alcantarilla (9,2%), Puerto Lumbreras (8,4%), Ceutí (7,6%), Cartagena (6,9%), Murcia capital (5%) y Lorca (3,1%).

Por otro lado, el resto de las ciudades que en 2025 experimentaron caídas son Mazarrón (-32,3%) y Molina de Segura (-19,2%).

En cuanto a los precios medios de los garajes por municipios, las cuatro ciudades más caras en la Región en 2025 fueron Cartagena, con 15.749 euros; Lorca, con 13.550 euros; Águilas, con 13.229 euros, y La Unión, con 10.251 euros.

Por otro lado, las ciudades con garajes más económicos son Ceutí, con 3.704 euros; Puerto Lumbreras, con 5.471 euros, y Torre Pacheco, con 5.543 euros.