El precio de la vivienda en alquiler en la Región de Murcia sube un 9,2% en el último año, según idealista

El precio de la vivienda en alquiler sube en 9,2% en el último año en la Región de Murcia, según idealista

MURCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler en la Región de Murcia creció un 9,2% en enero de 2026 en términos interanuales, hasta alcanzar los 9 euros por metro cuadrado al mes, según el último informe de idealista.

El dato se encuentra un 2,0% por debajo del récord del precio del alquiler en la Región, registrado en julio de 2025.

La ciudad de Murcia experimentó una subida del 8,8% interanual, que dejó el precio del metro cuadrado en 9,6 euros, alcanzando de este modo su máximo histórico.

Entre los municipios analizados, la mayor subida interanual se registró en San Javier (24,5%), seguida por el 15,7% de Los Alcázares, y el 13,4% de Alcantarilla.

Murcia fue el municipio con el coste más elevado (9,6 euros por metro cuadrado), seguido de Torre Pacheco (9,1 euros por metro cuadrado) y Cartagena, que alcanzó su máximo histórico, Los Alcázares, Mazarrón, San Javier y San Pedro del Pinatar (8,9 euros por metro cuadrado).

DATOS NACIONALES

El precio de la vivienda en alquiler subió un 8,1% en enero respecto al mismo mes de 2025, hasta los 15 euros por metro cuadrado, cifra un 1,7% superior a la del mes previo, según un informe de precios publicado este lunes por idealista.

Las rentas del alquiler subieron en enero, en tasa interanual, en todas las comunidades autónomas, especialmente en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, con alzas del 11,1% en ambos casos.

Le siguen la Comunidad de Madrid y Aragón (+10,5% en las dos regiones), Murcia (+9,2%), La Rioja (+9%), Andalucía (+8,7%), Castilla y León (+8,5%), Asturias (+8,2%) y Extremadura (+8,1%, lo mismo que la media nacional).

Por debajo del promedio del país (+8,1%) se sitúan los incrementos de Canarias (+7,8%), Baleares (+7,1%), Cantabria (+6,8%), Galicia (+6,7%), Navarra (+6,2%) y País Vasco (+5,9%). Por su parte, Cataluña presentó la menor subida del primer del alquiler en enero, con un avance interanual del 1,5%.

Las comunidades que marcaron en enero los precios de alquiler más elevados fueron la Comunidad de Madrid (21,1 euros por metro cuadrado), Baleares (19,1 euros), Cataluña (18,7 euros), Canarias (15,3 euros) y País Vasco (15,2 euros). En el lado opuesto, con los precios más bajos, figuran Extremadura (7,3 euros) y Castilla-La Mancha (8,4 euros).

SUBIDAS EN TODAS LAS PROVINCIAS MENOS EN GIRONA

El precio del alquiler subió en 49 provincias españolas en el último año, con la única excepción de Girona (-0,6%). Los mayores incrementos fueron los de Ciudad Real (+14,4%), Ourense (+13,4%), Segovia (+12,8%) y Jaén y Burgos (12,6% en ambos casos). Por el contrario, Barcelona (+1,3%), Teruel (+2,6%), Álava (+3%) y Lleida (+5,3%) registraron las menores subidas.

Madrid, con 21,1 euros por metro cuadrado, se mantiene como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, seguida de Barcelona (20,4 euros), Baleares (19,1 euros), Guipúzcoa (17 euros), Málaga (16,7), y Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas (15,3 euros en ambas provincias).

En el extremo contrario, con los precios más económicos, se sitúan Jaén (6,6 euros por metro cuadrado), y Badajoz, Zamora y Ciudad Real, con 7,2 euros por metro cuadrado en los tres casos.

TODAS LAS CAPITALES ELEVAN PRECIOS

Todas las capitales españolas analizadas por idealista presentaron en enero precios superiores respecto al mismo mes de 2025. El incremento más pronunciado ha sido el de Soria, con un alza del 15,1%, seguido de Ciudad Real (+13,5%), Lleida (+13,2%), Burgos (+12,4%) y Zamora (+12,1%).

Por el contrario, Ávila registró la menor subida de todas las capitales, del 0,8%, seguida de Girona (+1,4%), Barcelona (+1,5%) y Almería (+2,8%).

"El comportamiento de las rentas en los principales mercados del país ha sido totalmente alcista, ya que el alquiler sube en Madrid (+9,9%), Alicante (+8,9%), Valencia (+8,7%), Palma (+7,7%), Sevilla (+6,2%), Málaga (+5,6%), San Sebastián (+4,4%) y Bilbao (+4,3%)", subraya idealista.

No obstante, pesar a figurar entre las capitales que menos subieron los precios del alquiler en enero, Barcelona capital continúa siendo la ciudad más cara, con un precio de 24 euros por metro cuadrado, seguida de la ciudad de Madrid (23,1 euros), San Sebastián (18,5 euros), Palma (18,4 euros), Valencia (16,3 euros), Málaga (16 euros) y Bilbao (15,7 euros).

Por el contrario, Zamora, con 7,7 euros por metro cuadrado, y Lugo con 7,8 euros, son las capitales con las rentas de alquiler más económicas.