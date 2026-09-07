El precio de la vivienda se dispara un 14,4% en el segundo trimestre de 2026 en la Región de Murcia

Archivo - Viviendas junto al río Segura a su paso por Murcia - EUROPA PRESS - Archivo

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MADRID/MURCIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda aumentó un 14,4% en la Región de Murcia durante el segundo trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El repunte experimentado en la Región sitúa el incremento del mercado inmobiliario regional 2,2 puntos por encima del promedio nacional, donde los precios crecieron un 12,2%.

La Región de Murcia se posicionó así como la cuarta comunidad donde más se encareció la vivienda, por detrás del Principado de Asturias (15%), Castilla y León (14,8%) y Aragón (14,6%) --y empatada con La Rioja--, en una lista en la que Ceuta lideró los incrementos con un 15,2%.

En concreto, el precio de la vivienda nueva subió una media del 12,6% en la Región en términos interanuales, el aumento más pronunciado de todas las comunidades autónomas, y el de la vivienda usada repuntó un 14,6%, el sexto más elevado.

En términos trimestrales, el IPV aumentó en la Región de Murcia un 3,8% y en lo que va de año un 8,3%, en ambos casos por encima de la media del país.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, el precio de la vivienda libre subió un 12,2% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025, su menor tasa desde el primer trimestre del año pasado, cuando también aumentó un 12,2%.

Con la subida del segundo trimestre, el precio de la vivienda libre acumula 49 trimestres consecutivos de alzas interanuales, es decir, que lleva subiendo de manera interrumpida algo más de 12 años.

Según Estadística, el precio de la vivienda nueva subió un 7,4% interanual en el segundo trimestre, 1,7 puntos menos que en el trimestre anterior y su tasa más moderada desde el primer trimestre de 2023, mientras que el precio de la vivienda usada se incrementó un 12,9%, seis décimas menos que en el trimestre previo y su menor avance en un año.

Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas presentaron en el segundo trimestre tasas interanuales positivas en el precio de la vivienda libre y todas además fueron de dos dígitos salvo en el caso de Navarra, donde el aumento fue del 9,5%.

Las mayores subidas de precios se produjeron en la ciudad autónoma de Ceuta (+15,2%), Asturias (+15%), Castilla y León (+14,8%) y Aragón (+14,6%).

Por su parte, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se dieron en Navarra (+9,5%), País Vasco (+10%), Cataluña (+10,1%) y Canarias (+11%).

En tasa trimestral (segundo trimestre sobre primer trimestre), el precio de la vivienda libre subió un 3,4%, una décima menos que en el trimestre previo.

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Variación anual del precio de la vivienda libre en España

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