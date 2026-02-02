El precio de la vivienda de segunda mano cae un 3,46% en la Región de Murcia en enero, según pisos.com

Archivo - Viviendas junto al río Segura a su paso por Murcia - EUROPA PRESS - Archivo

El precio de la vivienda de segunda mano cayó un 3,46% en la Región de Murcia en enero de 2026 en comparación con el año anterior, hasta los 1.461 euros por metro cuadrado, la cuarta cifra más baja por comunidades, según el último informe de pisos.com.

En términos mensuales, la Región registró un incremento del 0,15%, el cuarto más elevado por autonomías, mientras que la media nacional descendió un 0,03%.

En la capital de la Región, el precio por metro cuadrado se situó en enero en 1.654 euros, un 4,85% menos que en el mismo mes del año anterior y un 0,04% más que en diciembre de 2025. De esta forma, Murcia fue la capital con el décimo séptimo precio medio más asequible del país.

En España, la vivienda de segunda mano registró en enero un precio medio de 2.426 euros por metro cuadrado, lo que supuso una caída del 0,03% frente al pasado mes de diciembre. El repunte con respecto a enero de 2025 fue del 3,40%.

Según el director de Estudios de pisos.com, Ferrán Font, "la principal explicación del encarecimiento sostenido de la vivienda usada sigue residiendo en el desequilibrio entre oferta y demanda". El experto ha señalado que "muchos propietarios no están dispuestos a vender si no es a precios elevados, bien porque no necesitan liquidez inmediata, bien porque desean comprar otra vivienda mejor a los precios actuales".

Font ha asegurado que "la demanda se mantiene sorprendentemente sólida" y ha añadido que "existe una base de compradores con capacidad de ahorro y apoyada en un empleo estable que ve la vivienda como un activo refugio frente a la inflación y la volatilidad financiera".

Además, esta demanda se ve impulsada por las actuales condiciones hipotecarias que, a juicio de Font, "siguen siendo, en términos históricos, especialmente competitivas".

Para el portavoz del portal inmobiliario, "a lo largo del año, más que grandes movimientos, cabe esperar una evolución desigual y contenida, donde la ubicación y la calidad del inmueble marcarán la diferencia de forma cada vez más clara".

En este sentido, el directivo estima que "el mercado residencial se ajustará más por la vía de la selección natural del comprador que por la corrección del valor de la vivienda".