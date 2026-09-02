El precio de la vivienda de segunda mano sube un 13,8% en agosto en la Región de Murcia, según idealista

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MURCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada ha aumentado un 13,8% en la Región de Murcia en agosto respecto al mismo mes del año anterior, lo que la sitúa como la quinta comunidad autónoma con el incremento interanual más pronunciado, por detrás de Cantabria, Castilla-La Mancha, Aragón y Asturias.

Así se desprende del informe del portal inmobiliario idealista publicado este miércoles, que apunta que, a pesar de la subida en términos interanuales, el precio del metro cuadrado se ha mantenido estable en la Región en relación al mes anterior, con un media de 1.681 euros el metro cuadrado.

El informe revela además que los municipios de Abanilla, Alhama de Murcia, Lorca, Puerto Lumbreras y Santomera han registrado en agosto los precios máximos de toda su serie histórica.

En el análisis, La Manga del Mar Menor figura como la zona con el precio más elevado de la comunidad al alcanzar los 2.454 euros por metro cuadrado (+16,4% interanual), seguida de Los Alcázares (2.144 euros) y San Javier (2.117 euros).

En las principales ciudades, Murcia cerró el mes en 1.740 euros por metro cuadrado con una subida anual del 10,8%, mientras que Cartagena se situó en 1.743 euros tras incrementarse un 10,7% en los últimos doce meses.

En el extremo opuesto, Alguazas (505 euros) y Abarán (546 euros) se posicionan como las localidades más económicas de la Región.

La evolución interanual destaca incrementos de más del 30% en municipios como Abanilla (35% hasta los 1.426 euros por metro cuadrado) y Bullas (31,6% hasta los 608 euros).

La tendencia regional refleja que, tras encadenar repuntes continuados durante la primavera y principios del verano, el mercado inmobiliario muestra una moderación en la variación mensual respecto a julio, aunque mantiene una senda alcista en la comparativa trimestral (+2,8%) y anual.