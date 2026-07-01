El precio de la vivienda de segunda mano sube un 8,6% en el segundo trimestre en la Región de Murcia, según Fotocasa

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MURCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha experimentado variaciones positivas en el precio de la vivienda de segunda mano durante los primeros seis meses del año y, en concreto, cierra el segundo trimestre de 2026 con un incremento trimestral del 8,6% y una subida interanual del 28%, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. Estos aumentos detectados en junio sitúan el precio de la vivienda en venta en 2.191 euros por metro cuadrado.

"El precio de la vivienda mantiene una intensidad alcista extraordinaria en todo el país, y la Región de Murcia se sitúa a la vanguardia de este incremento al liderar de forma absoluta las subidas a nivel nacional, cerrando el segundo trimestre con un fortísimo repunte trimestral del 8,6% y disparando su tasa interanual hasta un histórico 28%", ha señalado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Asimismo, ha destacado la "aceleración sin precedentes impulsada por un severo desequilibrio entre una demanda compradora sumamente activa y una oferta de stock totalmente insuficiente para absorberla. En el mercado murciano, esta escasez crónica de viviendas disponibles para comprar, unida a las buenas condiciones de financiación, está tensionando los precios a un ritmo vertiginoso, situando el metro cuadrado en 2.191 euros en junio".

"El resultado --ha apuntado-- es un encarecimiento sumamente rápido que amplía drásticamente la brecha de accesibilidad para los hogares de la comunidad, mostrando además dinámicas locales muy intensas: mientras el municipio de La Unión da un respiro al abaratarse un 8,6% trimestral, en localidades como Totana los precios continúan desbocados y se disparan un 15,9% en solo tres meses".

En las comunidades autónomas, este segundo trimestre registra 16 subidas trimestrales, ninguna de ellas por encima del 10% desde el cuarto trimestre de 2025. La Comunidad con el mayor incremento trimestral es Región de Murcia (8,6%), seguida de Cantabria (6,3%), Comunitat Valenciana (5,9%), Castilla y León (5,6%), La Rioja (5,1%), Andalucía (4,5%), País Vasco (4,4%), Navarra (4,1%), Castilla-La Mancha (3,6%), Aragón (2,9%), Asturias (2,6%), Galicia (2,3%), Extremadura (2,0%), Cataluña (1,9%), Baleares (0,9%) y Madrid (0,7%).

A diferencia de lo ocurrido en años anteriores, junio de 2026 ha cerrado con 14 comunidades autónomas con incrementos interanuales de dos dígitos, frente a las 11 de 2025, las seis de 2024 y las siete de 2023. El orden de las comunidades de mayor a menor variación interanual es Región de Murcia (28,0%), Cantabria (20,0%), Comunitat Valenciana (19,8%), Asturias (17,0%), Andalucía (16,9%), Galicia (13,6%), Castilla-La Mancha (13,1%), Madrid (13,0%), La Rioja (12,9%), Navarra (12,5%), Castilla y León (11,6%), País Vasco (11,5%), Cataluña (11,0%), Canarias (8,8%), Baleares (7,8%), Aragón (7,0%) y Extremadura (6,9%).

En cuanto al ranking de precios por comunidades, Baleares y Madrid, ocupan los primeros puestos y superan la barrera de los 5.000 euros, en concreto se paga por Baleares 5.441 euros/m2 y por Madrid 5.410 euros/m2.

En el orden de precios, le siguen las comunidades de País Vasco con 3.925 euros/m2, Cataluña con 3.418 euros/m2, Canarias con 3.374 euros/m2, Andalucía con 2.990 euros/m2, Comunitat Valenciana con 2.873 euros/m2, Cantabria con 2.746 euros/m2, Navarra con 2.386 euros/m2, Asturias con 2.378 euros/m2, Galicia con 2.261 euros/m2, Región de Murcia con 2.191 euros/m2, Aragón con 1.948 euros/m2, La Rioja con 1.938 euros/m2, Castilla y León con 1.816 euros/m2, Castilla-La Mancha con 1.407 euros/m2 y Extremadura con 1.352 euros/m2.

En cuanto al ranking de precios por capitales, dos capitales superan la barrera de los 3.000 euros y son: Barcelona capital con 5.368 euros/m2, Girona capital con 3.105 euros/m2, Tarragona capital con 1.889 euros/m2 y Lleida capital con 1.779 euros/m2.

MUNICIPIOS

De las 19 subidas trimestrales, cinco superan el 10%. El orden de las ciudades de mayor a menor incremento es: Totana (15,9%), Alhama de Murcia (12,2%), Los Alcázares (11,0%), San Javier (11,0%) y San Pedro del Pinatar (10,0%). Por otro lado, dos ciudades descienden el precio de la vivienda interanual y son: La Unión (-8,6%) y Fuente Álamo de Murcia (-2,9%).

Nueve de los 21 municipios tienen precios superiores a los 2.000 euros/m2 y son: Los Alcázares con 3.664 euros/m2, La Manga del Mar Menor con 3.188 euros/m2, San Pedro del Pinatar con 3.170 euros/m2, Torre-Pacheco con 2.891 euros/m2, San Javier con 2.508 euros/m2, Águilas con 2.395 euros/m2, Alhama de Murcia con 2.126 euros/m2, Cartagena con 2.069 euros/m2 y Murcia capital con 2.011 euros/m2. Por otro lado, las dos ciudades con el precio de la vivienda más económicas son Santomera con 979 euros/m2 y Yecla con 980 euros/m2.