Los precios industriales bajan un 5% en enero en la Región de Murcia

MURCIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios Industriales (IPRI) ha bajado un 5% en la Región de Murcia en enero respecto al mismo periodo del año pasado, lo que representa un descenso de dos puntos y nueve décimas porcentuales respecto a la tasa registrada en diciembre.

Para el conjunto de España, esta tasa anual aumentó una décima de punto en el mismo periodo, hasta situarse en el -2,9%, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según el destino de los bienes, la influencia de los precios de la energía con -2,978 puntos explica, prácticamente, la variación de la tasa del IPRI en la Región; su tasa interanual de precios desciende en el último mes cinco puntos y ocho décimas hasta el -11,0%.

El resto de destinos de bienes presentan valores, en comparación, poco significativos en la evolución del Índice de Precios Industriales de la Región.

Considerando las ramas de actividad y en consonancia a como sucede en el análisis por destino de los bienes, destaca especialmente la influencia en la evolución de la tasa interanual del IPRI del suministro de energía eléctrica, gas vapor, aire acondicionado y refino de petróleo, con -2,929 puntos, tras bajar seis puntos y una décima su tasa interanual de precios respecto a la de diciembre y situarse en el -11,8%.

El resto de ramas de actividad no presentan, en comparación, una influencia destacable. El índice general sin considerar el efecto de los precios de bienes energéticos aumenta un 0,5% respecto a diciembre de 2025, tasa similar a la registrada en diciembre.

En cuanto a la evolución mensual de los precios industriales, en enero el Índice de Precios Industriales en la Región de Murcia descendió un 0,9% respecto del mes anterior.

Atendiendo a las repercusiones en esta variación del índice según el destino económico de los bienes, destaca el grupo de la energía con una repercusión de -1,056 puntos y una variación mensual del -2,3%. En sentido positivo, encontramos los bienes de consumo no duraderos con una repercusión de 0,101 puntos y una tasa de variación mensual del 0,3%.

Considerando la evolución mensual de los precios industriales por ramas de actividad, la mayor repercusión en la evolución del índice es la que ejercen los precios del suministro de energía eléctrica, gas vapor y aire acondicionado, con -1,058 puntos y una variación mensual del -2,5%.

En sentido positivo, la industria de la alimentación presenta una repercusión de 0,119 puntos con una variación mensual del 0,4%. El resto de ramas presentan repercusiones poco significativas.