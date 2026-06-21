El pregón de Eva Reverte abre una nueva edición de las fiestas de Moros y Cristianos de Santomera

Las fiestas de Moros y Cristianos de Santomera, declaradas de Interés Turístico Regional, continuaron este sábado con el pregón pronunciado por la directora general de Competitividad y Calidad Turísticas de la Región de Murcia, Eva Reverte - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

Las fiestas de Moros y Cristianos de Santomera, declaradas de Interés Turístico Regional, continuaron este sábado con el pregón pronunciado por la directora general de Competitividad y Calidad Turísticas de la Región de Murcia, Eva Reverte, en un Auditorio Municipal Ginénez Abellán con festeros y vecinos dispuestos a dar la bienvenida a una de las semanas más esperadas del año.

Representantes de las seis comparsas festeras participaron en un acto que sirvió para dar el pistoletazo de salida a una programación que volverá a convertir a Santomera en referente de la cultura festiva regional.

Durante el pregón, la Asociación Cultural Mar Teatro ofreció una recreación histórica sobre los orígenes de estas celebraciones, poniendo en valor una tradición que suma ya 46 ediciones, y tuvo lugar la presentación de la capitanía, a cargo de Juan José Pérez Plaza, de la comparsa 'Yonud: Hijos del desierto'.

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, destacó el trabajo colectivo que hace posible el crecimiento de estas fiestas y agradeció el compromiso de la Junta Central de Moros y Cristianos, de las comparsas y del Gobierno de la Región de Murcia con una celebración que "forma parte de la identidad de nuestro municipio y representa lo mejor de Santomera: convivencia, tradición y orgullo por nuestras raíces".

Durante su pregón, Eva Reverte puso en valor la autenticidad de unas fiestas que, según afirmó, "no se explican, se viven", destacando la capacidad de Santomera para conservar sus tradiciones mientras las hace crecer generación tras generación.

La pregonera definió el campamento festero como "el auténtico corazón de estas fiestas", donde se unen la música, la convivencia y el espíritu festero, y elogió el ambiente que se respira en el municipio. Además, resaltó el reconocimiento de Interés Turístico Regional como el resultado del "trabajo, ilusión y amor por unas fiestas que han sabido crecer sin perder nunca su esencia".

Las celebraciones comenzaron ya el viernes con la recogida del capitán, y la inauguración del campamento festero, ubicado en el recinto El Polvorín-Hermanos Mateo, que este año adelantó un día su apertura. La programación continuará durante toda la semana con actividades en el campamento festero y diferentes actos abiertos al público.

Entre las citas más destacadas figuran el desfile informal del jueves 25 de junio y el Gran Desfile del sábado 27, considerado el acto central de las fiestas, en el que participarán las seis comparsas festeras y que será retransmitido en directo por 7TV Región de Murcia.

La presente edición supone además un nuevo impulso para las fiestas con la incorporación de la comparsa mora Al-Majus, que se suma a Moros Almorávides, Caballeros y Damas del Ampurdán, Contrabandistas del Mediterráneo, Yonud Hijos del Desierto y Piratas Berberiscos, consolidando el crecimiento de una celebración que continúa reforzando su proyección turística y cultural.