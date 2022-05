"Preocupante sensación de desánimo y agotamiento" de los médicos que han participado en la encuesta del Colegio

Un 68 por ciento admite que accedería a la jubilación anticipada si pudiera hacerlo

El Colegio de Médicos de la Región de Murcia ha presentado hoy los resultados de la encuesta 'Situación de la Profesión Médica en la Región de Murcia', que recoge las respuestas de los 794 colegiados, del total de 8.293 colegiados en la Región.

El objetivo es conocer de primera mano la opinión de los médicos sobre cuestiones tan importantes como la sobrecarga asistencial, la salud mental, el estrés, el déficit de médicos, la temporalidad, las guardias médicas, el reconocimiento social o la situación MIR, entre otros temas.

Los encuestados son colegiados en activo actualmente en la Región, tanto en el sistema público como en la Sanidad privada, mayoritariamente del sector público (un 83 por ciento de respuestas); de todas las franjas de edad y de todas las áreas, siendo la mayoría de las áreas de salud 1 y 2. En cuanto al género, el 54 por ciento de encuestados han sido mujeres y el 46 por ciento hombres.

LOS RESULTADOS: DÉFICIT DE MÉDICOS

El 67 por ciento de los médicos en Atención Primaria considera que la plantilla de su centro de salud es insuficiente en cualquier momento del año para cubrir la demanda asistencial. El 21 por ciento opina que es suficiente, pero en caso de vacaciones o bajas por enfermedad de algún compañero, la plantilla es deficitaria por la falta de sustituciones.

Por otro lado, un 10 por ciento cree que la plantilla es suficiente excepto en periodos de alta demanda asistencial y tan solo un 2 por ciento considera que la plantilla es suficiente en cualquier época.

En el caso de la Atención Hospitalaria, el 53 por ciento de encuestados considera que la plantilla de su servicio es insuficiente en cualquier momento del año; el 24 por ciento considera que es suficiente, pero en caso de vacaciones o bajas por enfermedad de algún compañero no es suficiente porque no hay sustitutos. Por su parte, el 17 por ciento cree que la plantilla es suficiente exceptuando las épocas de alta demanda asistencial.

Asimismo, el 52 por ciento de encuestados opina que trabaja de forma diaria bajo altas cargas de trabajo; el 28 por ciento cree que sufre sobrecarga laboral durante más de la mitad de los días laborables; el 16 por ciento opina que solo sufre esta sobrecarga de trabajo en momentos concretos como Navidad, meses de verano o la pandemia.

En cuanto a las guardias, el 79 por ciento considera que el trabajo durante las guardias de atención continuada es excesivo, mientras que el 16 por ciento considera que este trabajo es excesivo solo en algunos momentos y un 5 por ciento no lo considera excesivo.

El 45 por ciento considera más adecuado realizar guardias de 12 horas; frente al 37 por ciento que prefiere continuar realizando las guardias como se hace actualmente y el 18 por ciento considera más adecuado un trabajo a turnos como en el caso de la Enfermería.

Para poder hacerse una idea de la temporalidad entre la población de médicos encuestada, el 40 por ciento lleva en situación de temporalidad entre 0 y 5 años; el 22 por ciento de 6 a 10 años de contratos temporales; el 32 por ciento más de 10 años y un 6 por ciento más de 20 años en esta situación laboral, porcentajes de inestabilidad laboral que el Colegio considera no son aceptables ni facilitan la continuidad asistencial.

SALUD LABORAL

El 54 por ciento considera que la empresa no se preocupa por su estado de salud a través de los servicios de Salud Laboral, dado que no recuerdan la última vez que fueron citados para un reconocimiento médico o hace más de 5 años que no han sido citados para ello.

Mientras que el 35 por ciento de encuestados opina que la empresa se preocupa parcialmente por su estado de salud, ya que solamente le han realizado algún reconocimiento médico aislado en los últimos 5 años.

Otro punto de la encuesta recoge el reconocimiento de los pacientes. En este caso, el 75 por ciento de los médicos que han respondido a la encuesta se sienten muy valorados o adecuadamente valorados por sus pacientes; frente al 25 por ciento que se siente escasamente o nada valorado.

En relación al reconocimiento profesional tras la pandemia, el 52 por ciento considera que su esfuerzo durante la pandemia no ha sido reconocido en ningún momento y el 36 por ciento opina que ha sido reconocido solamente en algunas ocasiones.

Del 88 por ciento que opina que no ha sido reconocido o solamente lo ha sido en algunos momentos, un 58 por ciento valora como adecuado un reconocimiento basado en paga COVID y días adicionales de vacaciones; un 19 por ciento plantea un reconocimiento materializado solamente en días adicionales de vacaciones; un 8 por ciento apuesta por una paga COVID y un 15 por ciento no precisa de ningún reconocimiento.

La encuesta también recoge asuntos como las retribuciones, la formación continuada o un apartado sobre los tutores MIR. En relación con las agresiones, que tanto preocupa a la profesión, el 63 por ciento de médicos reconoce haber sido víctima de agresión verbal o física y solo un 37 por ciento que admite no haber sido agredido durante el ejercicio de su profesión.

En cuanto al miedo ante la posibilidad de sufrir una agresión, los resultados determinan que un 76 por ciento de médicos lo ha sentido, porcentaje desglosado en un 13 por ciento de médicos que se ha sentido desprotegido y con miedo con frecuencia; un 61 por ciento siente este miedo en algunas ocasiones y un 2 por ciento sufre este miedo a pesar de estar protegido.

INVESTIGACIÓN

La investigación es una de las cuentas pendientes del sistema sanitario y, por ello, el Colegio de Médicos ha querido valorar también la situación de la misma. Impacta el 89 por ciento de médicos encuestados que admite no encontrar facilidades ni recursos para investigar en su centro de trabajo; que se contrapone al 11 por ciento de médicos que considera que sí dispone de facilidades y recursos para desarrollar esta vertiente de la profesión médica.

En cuanto a los obstáculos para poder llevar a cabo tareas de investigación, la mayoría responde que encuentra una excesiva presión asistencial con falta de tiempo (73 por ciento de respuestas). Otros obstáculos que han obtenido menor respuesta han sido el desconocimiento y la falta de información y estímulo; la falta de recursos a disposición del investigador y la falta de reconocimiento a esta labor por parte de la empresa.

SALUD Y SATISFACCIÓN DEL PROPIO MÉDICO

El 62 por ciento de médicos encuestados considera que su estado de salud general ha empeorado tras la pandemia y un 71 por ciento considera que su salud mental concretamente ha empeorado tras la crisis sanitaria por COVID19.

En este caso del deterioro de la salud mental del médico, el 48 por ciento aclara que se encuentra más agotado; el 29 por ciento refiere ansiedad; el 13 por ciento habla de que se siente más deprimido y el 10 por ciento admite tener problemas de sueño. Un 68 por ciento afirma que accedería a la jubilación anticipada si pudiera hacerlo.

Por otro lado, un 53 por ciento de los médicos encuestados responde que está poco o nada satisfecho con el ejercicio de la profesión médica en la actualidad; frente a un 47 por ciento que refiere estar satisfecho o muy satisfecho.

En cuanto a la significativa pregunta de si los médicos se arrepienten, dadas las circunstancias actuales de haber escogido la Medicina como profesión, el 78 por ciento responde que no, pero un 22 por ciento de colegiados encuestados que afirma que sí se arrepiente.

Ante estas determinantes conclusiones, el Colegio de Médicos valorará las propuestas necesarias para trasladar a las administraciones, a las que pide que se hagan eco de los resultados, al tiempo que agradece la participación de los profesionales y sus respuestas.