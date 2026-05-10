La presidenta de Extremadura y su homólogo valenciano hacen llegar sus condolencias por la muerte de Ballesta

MURCIA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha despedido "con mucha tristeza" al alcalde de Murcia, José Ballesta, fallecido este domingo.

En su cuenta oficial de 'X', Guardiola ha calificado a Ballesta como un "político honesto y alcalde enormemente querido y respetado por los murcianos. A ellos se dedicó con la profunda convicción de que el servicio público es, ante todo, querer mejorar la vida de las personas".

"Mi abrazo más sincero a su familia y a todos los que hoy sienten su pérdida. Descanse en paz".

También ha querido tener unas palabras el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, quien ha conocido el fallecimiento del alcalde de Murcia, José Ballesta, con "profunda tristeza".

"Servidor público, trabajador y comprometido con su ciudad y con todos los murcianos hasta el último día. Desde la Comunitat Valenciana trasladamos nuestro cariño y apoyo a su familia, amigos y a todo el pueblo de Murcia. Descanse en paz".