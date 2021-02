El presidente de Cece advierte de que la LOMLOE "deja de lado la igualdad de oportunidades y el fracaso escolar"

CARTAGENA (MURCIA), 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza en la Región de Murcia (Cece), José Francisco Parra, advierte de que "la LOMLOE atenta contra la libertad de enseñanza y deja a un lado los grandes problemas de la educación española como son el fracaso escolar y la mejora real de la igualdad de oportunidades". Así lo ha expuesto durante su comparecencia en la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Regional.

Durante su intervención ha asegurado que la nueva ley educativa supondría el cierre de 123 centros concertados que dan cabida a más de 75.000 alumnos y a más de 7.500 trabajadores, sin tener en cuenta la demanda social.

Parra considera que esta reforma no ha tenido en cuenta la opinión de los implicados. "El derecho a elegir es de los padres y las administraciones no lo tienen que hacer por ellos. No se debe instrumentalizar la educación para hacer batalla política", ha dicho.

Asimismo, el presidente de Cece ha asegurado que la LOMLOE asigna a la enseñanza concertada un papel absolutamente subsidiario en relación con la enseñanza pública. "La intención es desprestigiar, difamar y levantar sospechas sobre la concertada", ha afirmado.

Durante su comparecencia ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y la coordinación de las partes implicadas, manifestando que "la educación no es moneda de cambio política", y ha pedido respeto a la libertad de centros.

También ha hecho alusión a la religión católica como "parte de la cultura y los valores de nuestros ciudadanos de España", solicitando que se siga impartiendo a las nuevas generaciones ya que dispone de una alta demanda.

Ante la comisión también ha comparecido el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos de la Región (Concapa), Alberto González-Costea, que ha manifestado que la LOMLOE tendrá graves consecuencias, viendo los centros concertados reducido el número de alumnos y provocando el despido de trabajadores, así como el paro en las empresas que dan soporte a estos centros.

González-Costea ha calificado esta ley de "inapropiada, injusta e impuesta", asegurando que perjudica seriamente a los centros de educación especial, ya que busca "la incorporación forzosa a las aulas ordinarias de los niños de su edad, algo que va en contra de cualquier lógica de educación para ambos colectivos".

El presidente de Concapa ha manifestado que la LOMLOE empeora el problema del fracaso escolar, permitiendo que los alumnos pasen de curso sin límite de suspensos. "Se premia el fracaso escolar, la mediocridad como recurso al que acogerse y se olvida el esfuerzo, el trabajo y la disciplina académica como elementos importantes en el proceso de aprendizaje", ha dicho.

Además, González-Costea ha afirmado que se producirá una masificación de la escuela pública, "provocando el empobrecimiento de ambos modelos educativos y eso irá en perjuicio de todos los alumnos y las generaciones futuras".

