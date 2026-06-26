El presidente de Hefame cree que defender el actual modelo de farmacia "es ahora más importante que nunca"

El presidente de Hefame, Enrique Ayuso, y el director general de la cooperativa, Javier López - GRUPO HEFAME

MURCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Hefame, Enrique Ayuso, y el director general de la cooperativa, Javier López, se reunieron este jueves por la noche con los socios de la cooperativa en sus asambleas anuales para presentar los resultados del último año y del cierre de su actual plan estratégico, plantear estrategias de cara al futuro y abordar cuestiones que pueden afectar a la estabilidad del sector, como la amenaza del modelo mediterráneo de farmacia.

Durante su intervención, Ayuso alertó sobre los nuevos desafíos que afronta la farmacia comunitaria con la entrada de grandes cadenas de farmacias extranjeras al país y la ruptura del modelo en países que mantenían tradicionalmente el modelo mediterráneo, y defendió que preservar el sistema español es "ahora más importante que nunca" por su contribución a la cohesión territorial y al acceso equitativo y universal a la prestación farmacéutica.

Ayuso manifestó que la ruptura del modelo mediterráneo de farmacia en España "supondría una amenaza para la equidad y la capilaridad de la red farmacéutica y pondría en riesgo la atención que reciben los ciudadanos, especialmente en las zonas menos pobladas", según ha informado Hefame.

Durante su exposición, Ayuso repasó algunos procesos de liberalización acometidos en países que compartían nuestro modelo de farmacia, como Italia, Portugal y Francia, y explicó que la apertura a la venta de medicamentos sin receta fuera de la farmacia, la entrada de capital no farmacéutico o la concentración empresarial han derivado en el debilitamiento de la farmacia rural, la pérdida de rentabilidad y la reducción del peso profesional del farmacéutico.

Para sostener esta posición, recordó que en España el 41% de la población vive en apenas el 1% de los municipios, y cuenta con 8.131 municipios, de los que el 84% tiene 2.100 habitantes o menos.

"El hecho de que en nuestro país toda la población tenga garantizado el acceso a la salud, a pesar, por un lado, de la gran concentración en grandes ciudades y de la enorme dispersión de más de la mitad de la población, evidencia que el modelo actual es una garantía de cohesión territorial y de equidad sanitaria", afirmó.

Ayuso hizo también un balance del cierre del plan estratégico 2023-2025, en el que la cooperativa ha reforzado su crecimiento y su posición en el sector.

Durante su intervención, destacó que la facturación ha pasado de 1.611 millones de euros en 2022 a 1.929 millones en 2025; que el número de socios ha aumentado de 4.074 a 4.566, y que la plantilla ha crecido de 1.124 empleados a 1.215.

En opinión del presidente de Hefame, los datos "reflejan la solidez del modelo de Hefame y la capacidad de la cooperativa para crecer, adaptarse y seguir generando valor".

En este contexto, presentó las líneas maestras del nuevo plan estratégico 2026-2029, estructurado en torno a cinco ejes: crecimiento y alianzas; expansión de la marca propia; innovación; excelencia operativa; y desarrollo del talento y cultura organizacional.

En materia de crecimiento y alianzas, el presidente explicó que Hefame se propone incrementar su cuota de mercado y su competitividad mediante el impulso de alianzas estratégicas y la exploración de nuevas oportunidades de expansión geográfica y de negocio.

Anunció también que la cooperativa trabajará para consolidar la marca propia como uno de sus pilares fundamentales, ampliando su catálogo y apoyándose en nuevas tecnologías.

Sobre innovación, Ayuso señaló que la empresa seguirá trabajando en digitalización e inteligencia artificial como herramientas para la eficiencia interna y para el desarrollo de nuevos servicios de valor añadido para la farmacia.

RESULTADOS Y PROYECTOS

Por su parte, el director general de Hefame, Javier López, manifestó que "el balance del plan 2023-2025 demuestra que Hefame ha sabido transformar el crecimiento en más capacidad operativa, más servicios, más innovación y más valor para sus socios", anticipando que "el objetivo ahora es seguir avanzando con una propuesta cada vez más integral, que refuerce la esencia del consejo farmacéutico y ayude a las farmacias a ser espacios de salud, confianza y cercanía".

López explicó que Hefame está mejorando la eficiencia interna de la cooperativa y hacia las farmacias, con soluciones adaptadas a las particularidades de gestión de cada una, con el fin de facilitar su actividad diaria y su relación con la cooperativa.

Asimismo, puso en valor el trabajo de la 'Oficina de ia', "que está permitiendo, a nivel interno, mediante el uso de la inteligencia artificial y el Machine Learning, calcular con gran precisión las necesidades de aprovisionamiento de producto en cada centro logístico", y presentó la web 'Hefame 2.0' como "la nueva plataforma digital desde la que la cooperativa construirá el futuro de su relación con las farmacias, con nuevos informes basados en IA, indicadores claros sobre compras y objetivos, una gestión de compra más rápida y una navegación adaptable a móviles".

El primer ejecutivo de Hefame repasó los datos de cierre de 2025 en el que la cooperativa alcanzó una cuota de mercado del 12,38%; Interapothek, 'ia', alcanzó los 4.820 espacios en farmacias, e iaFarma se consolidó como la mayor red de farmacias de una cooperativa en España.

López se refirió a este grupo de farmacias como un modelo de negocio integral orientado a reforzar la esencia del consejo farmacéutico y a consolidar a las farmacias como espacios de salud, confianza y cercanía.

El director recordó que iaFarma pone a disposición de las farmacias soluciones tecnológicas, programas de dinamización de servicios, capacidad de negociación, un calendario anual de campañas comerciales, estacionales y sanitarias, así como herramientas de control y rentabilidad, gestores de punto de venta y servicios de consultoría destinados a impulsar su desarrollo y mejorar su competitividad.

Entre los principales resultados y avances logrados por la cooperativa en el marco del plan estratégico 2023-2025, el ejecutivo destacó que "el almacén de Valencia, que se encuentra ya a pleno rendimiento, se ha convertido en el centro con mayor producción de repartos de mediodía de toda la cooperativa".

Añadió, asimismo, la finalización de las obras de ampliación del 60 por ciento de la superficie del almacén de Cartagena y la puesta en marcha del almacén de Pamplona, que ha permitido incrementar el número de servicios a los socios de la zona, y nuevas actuaciones como la construcción de un almacén en Alicante y la construcción en una nueva localización del de Málaga.

En el eje de diversificación, el director general ofreció datos que muestran la evolución de su operador logístico, Olmed, que en 2025 incrementó un 3,4% los kilos movidos respecto al año anterior, hasta alcanzar las 72.600 toneladas de medicamentos transportadas y destacó el compromiso ambiental del operador, que le ha valido el reconocimiento de AECOC con la obtención de la tercera estrella Lean&Green, que "lo convierte en la primera empresa del sector farmacéutico en alcanzar este reconocimiento".

La asamblea de Hefame también contó con la participación de la consejera de Salud, Isabel Ayala, quien destacó la trayectoria de la cooperativa y su apuesta por la tecnología, una estrategia, que tal como dijo, "le ha llevado a liderar la transformación digital de la farmacia en los últimos años y a mejorar extraordinariamente su eficiencia logística".