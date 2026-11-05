El presupuesto de Deportes del Ayuntamiento de Murcia recupera las ayudas directas a clubes y deportistas - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Murcia contará con un presupuesto de 23,46 millones de euros para 2027, que incluye la recuperación de las subvenciones destinadas a clubes deportivos y deportistas del municipio, con una dotación de 480.000 euros, y un incremento del 94,2% en el capítulo de inversiones, hasta alcanzar los 1,15 millones.

El concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, ha presentado este jueves el presupuesto, que también contempla actuaciones de mejora en instalaciones municipales y el mantenimiento de más de 400 equipamientos deportivos.

La partida destinada a limpieza y mantenimiento de estas instalaciones asciende a 15,4 millones de euros. Entre las actuaciones previstas figuran la reparación de la cubierta de la Piscina Mar Menor, la modernización de la Piscina del Infante y la renovación de las pistas deportivas del Polideportivo de La Vega y del Colegio Público Narciso Yepes, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

En cuanto a las inversiones, la Concejalía continuará con la renovación del césped artificial de los campos de fútbol de Los Garres, Patiño y Guadalupe. También sustituirá los sistemas de iluminación por tecnología LED en los pabellones de Casillas, La Albatalía y Sucina, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética.

El presupuesto permitirá mantener la cesión gratuita de instalaciones municipales a 109 clubes, cuyos 16.087 deportistas las utilizan para entrenamientos y competiciones. Asimismo, tendrán continuidad los programas deportivos municipales de invierno y verano, que cuentan con más de 110.000 usuarios.

Por otra parte, 213 entidades desarrollan escuelas deportivas con 9.850 alumnos, mientras que 14.033 escolares de 128 centros educativos participan en iniciativas municipales como el programa deportivo escolar.

Finalmente, las obras de la Ciudad del Tenis Carlos Alcaraz, situada en El Palmar, se encuentran en su fase final, según ha indicado el Ayuntamiento.