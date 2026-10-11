Previsión meteorológica para este domingo, 11 de octubre: poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 11 de octubre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Nubosidad baja matinal en el litoral.

Las temperaturas en ascenso en el interior y con pocos cambios en el litoral. Vientos flojos variables.

En concreto, se esperan 14 grados de temperatura mínima y 26 de máxima en Cartagena; 9 de mínima y 26 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 de mínima y 27 de máxima en Lorca; 10 de mínima y 27 de máxima en Yecla; y 14 de mínima y 30 de máxima en la ciudad de Murcia.