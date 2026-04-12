Previsión meteorológica para este domingo, 12 de abril: cielos cubiertos y descenso notable de temperaturas

MURCIA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 12 de abril, cielos cubiertos acompañados de chubascos ocasionales, sin descartar que sean localmente fuertes y tormentosos. Polvo en suspensión durante la primera mitad del día, pudiendo producirse depósitos de barro.

Las temperaturas en descenso, notable en el caso de las máximas. Vientos entre flojos y moderados de componente norte.

En concreto, se esperan 14 grados de temperatura mínima y 19 de máxima en Cartagena; 8 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 12 de mínima y 18 de máxima en Lorca; 7 de mínima y 14 de máxima en Yecla; y 13 de mínima y 19 de máxima en la ciudad de Murcia.