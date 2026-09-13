Previsión meteorológica para este domingo, 13 de septiembre: poco nuboso, con intervalos de nubes bajas matinales

Archivo - Previsión meteorológica para este viernes, 11 de septiembre: temperaturas con pocos cambios - AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo
MURCIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 13 de septiembre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales.
Las temperaturas sin cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a componente este a partir del mediodía y siendo ocasionalmente moderados.
En concreto, se esperan 21 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 29 de máxima en Caravaca de la Cruz; 16 de mínima y 30 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 30 de máxima en Yecla; y 19 de mínima y 32 de máxima en la ciudad de Murcia.