Previsión meteorológica para este domingo, 20 de septiembre: intervalos de nubes bajas, tendiendo a poco nuboso

MURCIA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 20 de septiembre, cielos con intervalos de nubes bajas, tendiendo a poco nubosos durante la tarde. No se descartan precipitaciones débiles ocasionales, siendo más probables en el litoral.

Las temperaturas mínimas sin cambios o localmente en descenso en el interior; máximas sin cambios o localmente en ligero ascenso. Vientos moderados de componente este en el litoral y flojos de componente norte en el interior, girando a componente este por la tarde.

En concreto, se esperan 21 grados de temperatura mínima y 29 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 26 de máxima en Caravaca de la Cruz; 16 de mínima y 28 de máxima en Lorca; 12 de mínima y 28 de máxima en Yecla; y 19 de mínima y 29 de máxima en la ciudad de Murcia.