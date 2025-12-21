Previsión meteorológica para este domingo, 21 de diciembre: muy nuboso, con precipitaciones débiles

MURCIA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 21 de diciembre, cielos muy nubosos, con precipitaciones débiles durante la segunda mitad del día.

Las temperaturas en descenso, con mínimas al final del día en el interior y heladas débiles en el noroeste. Vientos flojos a moderados de componente oeste, localmente fuertes de suroeste en el litoral.

En concreto, se esperan 8 grados de temperatura mínima y 17 de máxima en Cartagena; 0 de mínima y 13 de máxima en Caravaca de la Cruz; 4 de mínima y 15 de máxima en Lorca; 2 de mínima y 12 de máxima en Yecla; y 6 de mínima y 16 de máxima en la ciudad de Murcia.