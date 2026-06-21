Previsión meteorológica para este domingo, 21 de junio: cielos poco nubosos o despejados. Polvo en suspensión.

MURCIA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 21 de junio, cielos poco nubosos o despejados. Polvo en suspensión.

Las temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso, localmente sin cambios. Vientos de componente este, flojos con intervalos moderados en el interior y moderados en el litoral.

En concreto, se esperan 25 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 17 de mínima y 34 de máxima en Caravaca de la Cruz; 22 de mínima y 36 de máxima en Lorca; 17 de mínima y 37 de máxima en Yecla; y 21 de mínima y 35 de máxima en la ciudad de Murcia.