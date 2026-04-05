Previsión meteorológica para este domingo, 5 de abril: cielos poco nubosos o despejados

MURCIA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 5 de abril, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas en ascenso generalizado. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente este por la tarde.

En concreto, se esperan 9 grados de temperatura mínima y 22 de máxima en Cartagena; 8 de mínima y 24 de máxima en Caravaca de la Cruz; 10 de mínima y 24 de máxima en Lorca; 9 de mínima y 23 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 26 de máxima en la ciudad de Murcia.