Previsión meteorológica para este domingo, 2 de agosto: poco nuboso o despejado y temperaturas significativamente altas

Archivo - Previsión meteorológica para este viernes, 31 de julio: temperaturas significativamente altas en el interior - JAVIER CARRIÓN/EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 2 de agosto, cielos poco nubosos o despejados. Brumas matinales en el litoral.

Las temperaturas mínimas en descenso; máximas sin cambios en el sur de la región, y en ascenso en el resto. Vientos flojos variables, con intervalos moderados del sur o suroeste por la tarde.

En concreto, se esperan 24 grados de temperatura mínima y 33 de máxima en Cartagena; 18 de mínima y 39 de máxima en Caravaca de la Cruz; 21 de mínima y 37 de máxima en Lorca; 19 de mínima y 39 de máxima en Yecla; y 23 de mínima y 39 de máxima en la ciudad de Murcia.