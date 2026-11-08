Previsión meteorológica para este domingo, 8 de noviembre: cielos muy nubosos con nubes bajas y medias

MURCIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 8 de noviembre, cielos muy nubosos con nubes bajas y medias; probables brumas y bancos de niebla durante la primera mitad del día.

Las temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente este por la tarde, con intervalos moderados.

En concreto, se esperan 8 de mínima y 19 de máxima en Caravaca de la Cruz; 15 grados de temperatura mínima y 23 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 21 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 23 de máxima en Murcia; y 9 de mínima y 20 de máxima en Yecla.