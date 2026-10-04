Previsión meteorológica para este domingo, 4 de octubre: cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles

MURCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 4 de octubre, cielos con intervalos nubosos de nubes bajas, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales, intervalos de nubosidad media en las sierras, sin descartar chubascos acompañados de tormentas ocasionales en el Noroeste.

Las temperaturas con pocos cambios, salvo localmente en descenso en el Noroeste. Vientos flojos variables, tendiendo a componente sur por la tarde, ocasionalmente moderados; intervalos moderados de componente este en el litoral.

En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 28 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 26 de máxima en Caravaca de la Cruz; 16 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 15 de mínima y 27 de máxima en Yecla; y 20 de mínima y 28 de máxima en la ciudad de Murcia.