Previsión meteorológica para este domingo, 5 de octubre: cielos poco nubosos aumentando a intervalos nubosos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 5 de octubre, cielos poco nubosos aumentando a intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales a partir de la tarde, más probables al final del día en el Campo de Cartagena.

Las temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso, localmente notable en el interior. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente este a partir de la mañana, flojos a moderados en el interior y moderados en el litoral.

En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 27 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 27 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 28 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 27 de máxima en Yecla; y 18 de mínima y 28 de máxima en la ciudad de Murcia.