Previsión meteorológica para este jueves, 11 de junio: cielos nubosos y temperaturas mínimas en descenso en el interior

MURCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 11 de junio, cielos nubosos, quedando poco nubosos por la mañana.

Las temperaturas mínimas irán en descenso en el interior y permanecerán sin cambios en el resto. Los vientos soplarán de componente este, flojos con intervalos moderados en el interior y moderados en el litoral.

En concreto, se esperan 21 grados de temperatura mínima y 26 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 28 de máxima en Caravaca de la Cruz; 16 de mínima y 29 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 28 de máxima en Yecla; y 19 de mínima y 30 de máxima en la ciudad de Murcia.