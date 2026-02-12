Previsión meteorológica para este jueves, 12 de febrero: temperaturas en descenso y avisos por viento

MURCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 12 de febrero, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas a partir de la tarde.

Las temperaturas mínimas irán en descenso, localmente notable en la mitad occidental, probablemente se alcancen al final del día; máximas en descenso, salvo en el Campo de Cartagena con pocos cambios. Los vientos soplarán entre moderados y fuertes de componente oeste, con rachas muy fuertes en el interior durante la primera mitad del día; amainando al final de la tarde.

La Aemet ha establecido aviso amarillo por viento en Altiplano, Valle del Guadalentín y Noroeste hasta las 15.00 horas.

En concreto, se esperan 15 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 7 de mínima y 19 de máxima en Caravaca de la Cruz; 10 de mínima y 22 de máxima en Lorca; 9 de mínima y 17 de máxima en Yecla; y 12 de mínima y 24 de máxima en la ciudad de Murcia.