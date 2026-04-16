Previsión meteorológica para este jueves, 16 de abril: cielos poco nubosos o despejados y temperaturas estables

MURCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 16 de abril, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna por la tarde, sin descartar nubes bajas matinales en el Campo de Cartagena.

Las temperaturas irán en ascenso en el interior y con pocos cambios en el litoral y los vientos soplarán flojos variables.

En concreto, se esperan 13 grados de temperatura mínima y 23 de máxima en Cartagena; 9 de mínima y 25 de máxima en Caravaca de la Cruz; 12 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 9 de mínima y 24 de máxima en Yecla; y 11 de mínima y 27 de máxima en la ciudad de Murcia.