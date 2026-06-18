Previsión meteorológica para este jueves, 18 de junio: cielos despejados y máximas con pocos cambios

MURCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 18 de junio, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso; máximas con pocos cambios. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a soplar de componente este por la tarde y moderados del noreste en el litoral.

En concreto, se esperan 24 grados de temperatura mínima y 29 de máxima en Cartagena; 17 de mínima y 32 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 34 de máxima en Lorca; 17 de mínima y 33 de máxima en Yecla; y 21 de mínima y 34 de máxima en la ciudad de Murcia.