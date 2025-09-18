Previsión meteorológica para este jueves, 18 de septiembre: cielos poco nubosos y temperaturas con pocos cambios

MURCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 18 de septiembre, cielos poco nubosos o despejados, con nubes bajas y brumas matinales.
Las temperaturas registrarán pocos cambios y los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a componente este durante las horas centrales.
En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 17 de mínima y 34 de máxima en Caravaca de la Cruz; 20 de mínima y 34 de máxima en Lorca; 15 de mínima y 33 de máxima en Yecla; y 20 de mínima y 34 de máxima en la ciudad de Murcia.