Previsión meteorológica para este jueves, 19 de febrero: descenso notable de las temperaturas máximas en el interior

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 19 de febrero, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales.

Las temperaturas mínimas registrarán cambios ligeros y las máximas se mantendrán sin cambios en el litoral e irán en descenso notable en el interior. Los vientos soplarán moderados del noroeste, ocasionalmente fuertes y con rachas muy fuertes durante la madrugada.

En concreto, se esperan 12 grados de temperatura mínima y 21 de máxima en Cartagena; 3 de mínima y 15 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 de mínima y 18 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 13 de máxima en Yecla; y 12 de mínima y 20 de máxima en la ciudad de Murcia.