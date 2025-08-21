Previsión meteorológica para este jueves, 21 de agosto: cielos nubosos y máximas en descenso

MURCIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 21 de agosto, cielos nubosos, sin descartar chubascos ocasionales, más probables durante la tarde, cuando pueden ir acompañados de tormentas.

Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios; máximas en descenso generalizado. Los vientos soplarán flojos del este o sureste, con intervalos moderados por la tarde.

En concreto, para esta jornada se esperan 25 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 17 de mínima y 31 de máxima en Caravaca de la Cruz; 21 de mínima y 32 de máxima en Lorca; 17 de mínima y 32 de máxima en Yecla; y 24 de mínima y 33 de máxima en la ciudad de Murcia.