Previsión meteorológica para este jueves, 28 de mayo: temperaturas en ascenso y cuelos poco nubosos o despejados

MURCIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 28 de mayo, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas irán en ascenso, localmente sin cambios. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a soplar de componente este durante el día.

En concreto, se esperan 18 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 31 de máxima en Caravaca de la Cruz; 15 de mínima y 32 de máxima en Lorca; 12 de mínima y 32 de máxima en Yecla; y 16 de mínima y 34 de máxima en la ciudad de Murcia.