Previsión meteorológica para este jueves, 2 de julio: cielos poco nubosos y máximas en descenso

MURCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 2 de julio, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y nubes bajas matinales.

Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios; máximas en descenso en el interior, con pocos cambios en el litoral. Los vientos soplarán flojos de componente este, ocasionalmente moderados en el litoral.

En concreto, se esperan 25 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 17 de mínima y 34 de máxima en Caravaca de la Cruz; 21 de mínima y 32 de máxima en Lorca; 18 de mínima y 32 de máxima en Yecla; y 23 de mínima y 33 de máxima en la ciudad de Murcia.