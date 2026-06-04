Previsión meteorológica para este jueves, 4 de junio: cielos poco nubosos y máximas en ascenso

MURCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 4 de junio, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas al final del día, y de nubes bajas matinales.

Las temperaturas mínimas tendrán ligeros cambios; máximas en ascenso en el interior y en descenso en el litoral. Los vientos soplarán flojos de componente este, girando a componente oeste y aumentando a moderados en el litoral.

En concreto, se esperan 21 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 14 de mínima y 34 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 31 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 33 de máxima en Yecla; y 20 de mínima y 33 de máxima en la ciudad de Murcia.