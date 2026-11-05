Previsión meteorológica para este jueves, 5 de noviembre: cielos nubosos y máximas en ascenso

MURCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 5 de noviembre, cielos nubosos, con nubes bajas y medias, sin descartar precipitaciones débiles, que tenderán a poco nubosos por la tarde. Chubascos que pueden ser muy fuertes en el litoral de madrugada.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o localmente en descenso; máximas en ascenso. Los vientos soplarán flojos variables.

En concreto, se esperan 7 de mínima y 20 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 grados de temperatura mínima y 22 de máxima en Cartagena; 10 de mínima y 21 de máxima en Lorca; 12 de mínima y 23 de máxima en Murcia; y 7 de mínima y 20 de máxima en Yecla.