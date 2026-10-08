Previsión meteorológica para este jueves, 8 de octubre: intervalos de nubes altas y temperaturas estables

MURCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 8 de octubre, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el interior, sin descartar algún chubasco ocasional por la tarde.

Las temperaturas registrarán pocos cambios e irán localmente en descenso en el Noroeste, y los vientos soplarán flojos variables con intervalos moderados del Noroeste.

En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 29 de máxima en Cartagena; 10 de mínima y 24 de máxima en Caravaca de la Cruz; 14 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 12 de mínima y 25 de máxima en Yecla; y 18 de mínima y 28 de máxima en la ciudad de Murcia.